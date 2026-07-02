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Общество

Семья купила дом и спустя несколько дней нашла в саду человеческие останки

В США семья купила дом и нашла в саду закопанный скелет
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В США семья купила дом и спустя несколько дней нашла в саду человеческие останки, пишет New York Post.

Жительница Южной Калифорнии только успела въехать в недавно купленный дом в городе Эппл-Вэлли, как ее 19-летний сын во время прогулки по заднему двору он обнаружил закопанные человеческие кости.

На место прибыли сотрудники офиса шерифа округа Сан-Бернардино. Следователи извлекли из земли несколько костей и подтвердили, что останки принадлежат человеку. Кости отправили судмедэкспертам для проведения экспертизы и ДНК-анализа.

Особое удивление вызвало то, что перед продажей дом прошел стандартную инспекцию и оценку, однако останки никто не обнаружил. По словам соседей, дом пустовал около года после того, как пожилая супружеская пара, жившая там, покинула жилье. Незадолго до продажи на участке проходила распродажа имущества бывших владельцев.

«Удивительно, что во время распродажи никто ничего не заметил», — рассказали местные жители.

Ранее в Японии уборщица нашла скелет в шкафу во время уборки в квартире.

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