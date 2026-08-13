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Общество

Девочка из Москвы отдала мошенникам более 32 млн рублей из сейфа родителей

В Москве мошенники выманили у 13-летнего ребенка более 32 млн рублей
Maria Gladkova/Shutterstock/FOTODOM

13-летняя школьница поверила мошенникам и лишила собственную семью более чем 32 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представлялись девочке сотрудниками разных организаций. Выманив код из сообщения, они заявили, что от имени ее родителей якобы спонсируется противоправная деятельность.

Чтобы спасти родителей, ребенок провел «онлайн-обыск», затем передал ключи незнакомцу. Молодой человек взломал сейф и вынес из него ювелирные изделия и деньги.
«Общий ущерб составил более 32 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Когда мать пострадавшей узнала о ситуации, она обратилась в полицию. Правоохранители задержали 19-летнего молодого человека и 21-летнюю девушку из Уфы. Как удалось выяснить, украшения юноша передал соучастнице, а та сдала в ломбард. Деньги она отдала сообщнику.

По факту произошедшего возбудили дело. Оба задержанных находятся под подпиской о невыезде.

Ранее москвичка отдала мошенникам золотые монеты на 12 млн рублей.

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