Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на 12 млн рублей

В Москве девушка поверила мошенникам и лишилась 12 золотых монет

В Москве 18-летняя девушка передала курьеру наличные и 12 золотых монет на 12 млн рублей. Об этом сообщает столичное управление МВД.

Неизвестные под видом сотрудников поликлиники выманили у пострадавшей персональные данные, а затем убедили передать деньги и 12 золотых монет якобы для «декларирования». Девушка отдала их курьеру около дома на Ландышевой улице.

Сотрудники уголовного задержали 20-летнюю пособницу аферистов. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничеств розыска установили личность пособницы аферистов, ею оказалась 20-летняя девушка. Общий ущерб составил 12 млн рублей.

До этого в Петербурге 17-летняя девушка испугалась несуществующего уголовного дела и отдала мошенникам 2 млн рублей из рабочего сейфа отца. Полицейские задержали предполагаемую участницу преступной схемы, ею оказалась 17-летняя жительница Петербурга, выполнявшая роль курьера

Ранее пенсионерка из Москвы лишилась 30 млн рублей, поверив во взлом на Госуслугах.