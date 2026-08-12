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Общество

Минпросвещения дало новые рекомендации по составлению расписания в школах

Минпросвещения рекомендовало школам менять расписание по биоритмам учеников
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России рекомендовало школам распределять учебную нагрузку с учетом пика умственной работоспособности детей, который приходится на период с 10 до 12 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Согласно рекомендациям, в начальной школе наиболее сложные предметы следует ставить на вторые и третьи уроки. Для учеников основной и средней школы оптимальными для таких занятий считаются второй, третий и четвертый уроки. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы также рекомендуется проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели.

В документе отмечается, что при составлении расписания необходимо учитывать дневную динамику работоспособности школьников. Наиболее благоприятным периодом для умственной деятельности детей считается время с 10 до 12 часов.

8 августа стало известно, что осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в предстоящем учебном году будут длиннее зимних.

Ранее в России отменили домашние задания для первоклассников.

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