Врач перечислил причины аллергии на кумыс

В Казахстане российская туристка чуть не задохнулась от отека Квинке после того, как выпила местный кумыс. Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Газете.Ru», что аллергическая реакция у девушки могла возникнуть из-за уникального состава брожения продукта, которого нет в кефире или йогурте.

«Если девушки пробовали кумыс впервые в жизни, речь идет, скорее всего, о тяжелой псевдоаллергической (симптомы как при аллергии, но без участия иммунной системы) реакции. Реакция именно на кумыс при нормальной переносимости других кисломолочных продуктов возможна по нескольким причинам. Первая — уникальный состав и процесс брожения. В отличие от кефира или йогурта, кумыс проходит двойное (молочнокислое и спиртовое) брожение, т.е. в напитке сочетаются одновременно алкоголь, молочная кислота, продукты частичного переваривания молочного белка, компоненты дрожжевых клеток и продукты брожения. Кроме того, свежий кумыс насыщен углекислым газом. Это набор высокоактивных веществ, которые достаточно агрессивны к слизистой желудка, а алкоголь и углекислый газ ускоряют всасывание через слизистую», — сказал он.

Врач отметил, что причиной также могло стать высокое содержание гистамина, избыток которого может вызвать псевдоаллергическую реакцию, или дрожжей.

«В этом случае реакция зависит от количества выпитого, а не от самой аллергии. Нельзя также исключать реакцию не на сам кумыс, а на возможные примеси или нарушения в технологии производства. Кумыс делают из кобыльего молока. У девушек могла быть аллергия именно на этот специфический белок, которого нет в коровьем молоке. А сенсибилизация могла возникнуть ранее, при употреблении мясопродуктов с кониной (конская колбаса, или добавка конины в состав твердых колбас). Аллергическая реакция могла возникнуть также на дрожжи, которые присутствуют в кумысе. Дрожжи (и продукты дрожжевого брожения) — это нередкие аллерген, которые выявляются при симптомах пищевой аллергии», — добавил он.

Болибок уточнил, что псевдоаллергические реакции предсказать почти невозможно, поэтому лучше не употреблять сразу много незнакомых блюд.

«Для снижения риска пищевой псевдоаллергии не рекомендуется употреблять одномоментно большое количество незнакомых блюд или напитков, и особенно избегать этого натощак. Выявить истинную аллергию на чужеродные белки (кобыльего молока, конину, дрожжи) можно заранее — при помощи кожных тестов (проводит врач-аллерголог), или сделав анализ крови на специфические IgE в крови», — заключил он.

12 августа Telegram-канал Baza сообщил, что в Казахстане у двух российских туристок началась сильная аллергия на кумыс, который они заказали в местном ресторане. После употребления напитка у обеих девушек начало отекать лицо, в горле появилось покалывание, они стали задыхаться. Россиянки смогли добежать до аптеки за антигистаминными, одной из пострадавших полегчало. Однако второй девушке становилось только хуже. Местные жители вызвали на место инцидента скорую помощь — медикам удалось купировать симптомы отека Квинке, прежде чем состояние стало критическим. По словам пострадавших, им диагностировали острую аллергию на кумыс, но при этом у них никогда не было такой же реакции на другие кисломолочные продукты.

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