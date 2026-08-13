Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Эксперт: в российских торговых сетях доступно до 50 видов меда

Глава АКОРТ Богданов: стоимость меда в РФ начинается с 50 рублей за банку
Alek Kurniawan/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Медового Спаса, который отмечается 14 августа, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал «Ридусу» о ценах на мед в отечественных магазинах.

По его словам, ассортимент в торговых сетях достаточно широк: покупателям доступно до 50 видов продукта в зависимости от формата точки. В продаже представлены как классические сорта — акациевый, гречишный, липовый и цветочный, так и более редкие варианты, например аккураевый, донниковый и померанцево-каштановый.

Что касается цен, они зависят от объема упаковки. Минимальная стоимость классических сортов начинается от 50 рублей за небольшую банку весом 150 граммов, отметил Богданов.

«Упаковка в 250 граммов обойдется покупателю от 100 рублей. Банка объемом 500 граммов продается по цене от 170 рублей, а килограммовая упаковка стоит от 210 рублей. Сотовый мед и мед редких сортов представлены в ассортименте по цене от 1000 рублей за банку весом 350 граммов до 2000 рублей за 500 граммов», — рассказал глава АКОРТ.

Медовый Спас открывает августовскую череду народных Спасов. К этому времени на пасеках традиционно начинали отбирать созревший мед, часть которого несли в храм. Однако церковное содержание даты связано прежде всего с почитанием Креста Господня, а не с продуктами нового урожая. Почему Медовый Спас также называют Маковеем и какие приписываемые празднику запреты не имеют отношения к православию — разбиралась «Газета.Ru».

Ранее диетолог рассказала, сколько меда можно съедать в день.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!