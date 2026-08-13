Эксперт: в российских торговых сетях доступно до 50 видов меда

Глава АКОРТ Богданов: стоимость меда в РФ начинается с 50 рублей за банку

В преддверии Медового Спаса, который отмечается 14 августа, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал «Ридусу» о ценах на мед в отечественных магазинах.

По его словам, ассортимент в торговых сетях достаточно широк: покупателям доступно до 50 видов продукта в зависимости от формата точки. В продаже представлены как классические сорта — акациевый, гречишный, липовый и цветочный, так и более редкие варианты, например аккураевый, донниковый и померанцево-каштановый.

Что касается цен, они зависят от объема упаковки. Минимальная стоимость классических сортов начинается от 50 рублей за небольшую банку весом 150 граммов, отметил Богданов.

«Упаковка в 250 граммов обойдется покупателю от 100 рублей. Банка объемом 500 граммов продается по цене от 170 рублей, а килограммовая упаковка стоит от 210 рублей. Сотовый мед и мед редких сортов представлены в ассортименте по цене от 1000 рублей за банку весом 350 граммов до 2000 рублей за 500 граммов», — рассказал глава АКОРТ.

Медовый Спас открывает августовскую череду народных Спасов. К этому времени на пасеках традиционно начинали отбирать созревший мед, часть которого несли в храм. Однако церковное содержание даты связано прежде всего с почитанием Креста Господня, а не с продуктами нового урожая. Почему Медовый Спас также называют Маковеем и какие приписываемые празднику запреты не имеют отношения к православию — разбиралась «Газета.Ru».

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