В Польше юной украинке выбили два передних зуба

В Варшаве украинской девочке выбили два передних зуба из-за акцента. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«30-летние поляки в парке попросили сигареты у компании подростков 15-16 лет, те им ответили на польском, что не курят. Полякам не понравился акцент детей, начался конфликт», — рассказала мать ребенка в соцсетях.

По словам женщины, жительница Варшавы выхватила у девочки телефон и ударила, выбив два передних зуба. Мать обратилась в полицию, но нападавших не нашли. Семья уехала из Польши, заключает канал.

До этого в Польше полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых нападении на молодую украинскую пару во Вроцлаве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июля. По данным украинских СМИ, конфликт начался в магазине, когда девушка сделала замечание полякам, пытавшимся пройти без очереди. После словесной перепалки нападавшие дождались украинцев на улице и избили их.

Ранее в Польше произошла массовая драка поляков с украинцами.