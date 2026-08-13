В Ярославской области введут туристический налог

Губернатор Евраев: туристический налог введут в Ярославской области с 2027 года

С 2027 года в Ярославской области планируется внедрение туристического сбора. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев , чьи слова приводит «Коммерсантъ».

«Мы приняли решение, что будем вводить турналог», — подчеркнул Евраев.

По словам главы региона, налог будет действовать на всей территории области. Ожидается, что уже в следующем году это обеспечит муниципальным бюджетам дополнительный доход в размере более 300 млн рублей. Полученные средства планируется направить на модернизацию дорожной сети, развитие инфраструктуры и социальные нужды.

Точный размер платежа пока не определен, однако Евраев уточнил, что предельная ставка не превысит 100 рублей в сутки.

В качестве обоснования целесообразности меры он привел высокий туристический поток: в 2025 году регион посетили 13,2 млн человек. В дальнейшем власти намерены увеличить число приезжих до 25–30 млн туристов.

На прошлой неделе глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин заявил, что власти направили 4,3 млрд рублей на поддержку туристических организаций в Крыму и добавил, что власти продолжат поддерживать туристическую отрасль на полуострове.

Ранее Федерация отельеров призвала изменить правила турналога в регионах РФ.