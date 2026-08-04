Мишустин рассказал о поддержке туризма в Крыму

Туристической отрасли в Крыму и Севастополе в 2026 году пришлось непросто, власти продолжат оказывать поддержку турбизнесу на полуострове. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

«Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто», — констатировал глава кабмина на совещании по развитию туристической отрасли в РФ в Горно-Алтайске.

Премьер также напомнил, что правительство уже направило 4,3 млрд рублей на поддержку туристических организаций в Крыму и подчеркнул, что власти продолжат поддерживать туристическую отрасль на полуострове.

Согласно соответствующему распоряжению кабмина, на поддержку турфирм Крыма направили более 3,7 млрд рублей, Севастополя — еще 584,5 млн рублей из резервного фонда правительства.

Средства направлены на единовременные выплаты сотрудникам более чем 4,6 тыс. крымских турфирм.

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