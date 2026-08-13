Дрон атаковал велосипедистку в Белгородской области

Один человек погиб при атаке ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом в «Макс» сообщили в оперштабе региона.

Там уточнили, что в селе Варваровка FPV-дрон ударил по частному дому, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, в Грайвороне украинский беспилотник атаковал женщину, которая ехала на велосипеде. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с травматической ампутацией кисти, множественными осколочными ранами рук и ног.

По информации оперштаба, в результате атаки дронов в селе Почаево в частном доме выбило окна, такие же повреждения получил дом в селе Мощеное.

В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом, повредив остекление.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник атаковал КамАЗ, в результате кабина транспортного средства получила повреждения.

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодня. До этого украинские дроны ударили по Щебекину и селу Трефиловка, из-за чего два мирных жителя получили ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ больше 100 раз за сутки атаковали Белгородскую область.