В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаках БПЛА ВСУ

Два человека пострадали из-за атак ВСУ в белгородских Шебекино и Трефиловке

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Шебекино и селе Трефиловка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По данным властей, в Трефиловке удару подвергся грузовой автомобиль.

«Мужчину в тяжелом состоянии с осколочным ранением живота доставили в Борисовскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»). Для продолжения лечения он переведен в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

В Шебекино также пострадал мужчина. Он получил акубаротравму при атаке БПЛА на машину. Врачи расположенной в городе ЦРБ оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, атаки зафиксировали в поселках Волоконовка и Октябрьский. В первом населенном пункте из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелось оборудование коммерческого объекта, во втором — оказались повреждены легковая машина и грузовик.

Утром 13 августа временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что ВСУ за минувшие сутки 134 раза атаковали территорию региона. В результате пострадали три мирных жителя. Еще один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ выявили повреждения почти 1000 объектов жилья.