Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В РАН призвали принять меры против инфекций с началом учебного года

Академик РАН Онищенко: в школах нужны утренние фильтры из-за риска эпидемии
Baba Mora/Shutterstock/FOTODOM

С началом учебного года повышается риск распространения инфекционных заболеваний, поэтому в российских школах необходимо установить утренние фильтры. После сезона каникул и отпусков дети успели нахвататься разных штаммов болезней, и теперь будут обмениваться ими – важно принять меры, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Конечно, идеально, если бы мы во всех школах ввели так называемый утренний фильтр, технические возможности для этого есть. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру», — отметил эпидемиолог.

Он добавил, что с детьми, у которых отметят симптомы ОРВИ, должны отдельно разбираться медики. Для этого важно вернуть представителей здравоохранения в школы, так как во многих учебных заведениях медработников нет из-за дефицита кадров. Это важный вопрос, особенно в периоды, на которые прогнозируется подъем заболеваемости респираторными инфекциями, заключил академик.

Напомним, также Онищенко заявил, что во всех классах российских школ необходимо установить ультрафиолетовые лампы для защиты детей от распространения инфекций. Если они будут в каждом классе, это минимизирует риски заражения детей, находящихся длительное время в школьном режиме. Управляющие советы должны обсудить этот вопрос, так как речь идет об эффективном методе обеззараживания помещений, подчеркнул врач.

Ранее Онищенко рассказал, от чего нужно вакцинировать детей перед новым учебным годом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!