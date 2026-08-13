В РАН призвали принять меры против инфекций с началом учебного года

С началом учебного года повышается риск распространения инфекционных заболеваний, поэтому в российских школах необходимо установить утренние фильтры. После сезона каникул и отпусков дети успели нахвататься разных штаммов болезней, и теперь будут обмениваться ими – важно принять меры, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Конечно, идеально, если бы мы во всех школах ввели так называемый утренний фильтр, технические возможности для этого есть. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру», — отметил эпидемиолог.

Он добавил, что с детьми, у которых отметят симптомы ОРВИ, должны отдельно разбираться медики. Для этого важно вернуть представителей здравоохранения в школы, так как во многих учебных заведениях медработников нет из-за дефицита кадров. Это важный вопрос, особенно в периоды, на которые прогнозируется подъем заболеваемости респираторными инфекциями, заключил академик.

Напомним, также Онищенко заявил, что во всех классах российских школ необходимо установить ультрафиолетовые лампы для защиты детей от распространения инфекций. Если они будут в каждом классе, это минимизирует риски заражения детей, находящихся длительное время в школьном режиме. Управляющие советы должны обсудить этот вопрос, так как речь идет об эффективном методе обеззараживания помещений, подчеркнул врач.

Ранее Онищенко рассказал, от чего нужно вакцинировать детей перед новым учебным годом.