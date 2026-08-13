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Общество

Обвиняемый в убийстве мальчика из Петербурга принес извинения его матери на суде

РИА: обвиняемый в убийстве мальчика из Петербурга извинился перед его матерью
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика из Петербурга Петр Жилкин извинился перед матерью ребенка во время перерыва судебного заседания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приношу вам искренние извинения. Я не понимаю, как это произошло. Извините меня, пожалуйста», — сказал мужчина в ответ на вопрос журналистов, сожалеет ли он о содеянном.

По данным Следственного комитета России по Петербургу, 30 января 9-летний мальчик вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному мужчине и больше не выходил на связь. 38-летнего Петра Жилкина задержали 2 февраля, 3 февраля суд заключил его под стражу. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти.

По версии следствия, в январе Жилкин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина скотчем перекрыл дыхательные пути ребенка, после чего отвез тело мальчика на территорию садоводческого товарищества в Ленобласти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Во время обысков в компьютере Жилкина нашли порнографические фотографии с участием несовершеннолетних. Не исключено, что мужчина мог быть знаком с мальчиком и до преступления, поскольку ребенок подрабатывал на автомойке и, возможно, неоднократно мыл машину будущего похитителя.

Преступления, в которых обвиняется Жилкин, относятся к категории особо тяжких. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее появились кадры с похищением 9-летнего мальчика у гипермаркета в Петербурге.

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