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Общество

Стало известно, как питомцы меняют подход россиян к отпуску

«Известия»: 62% россиян изменили планирование трат в отпуск из-за питомца
osobystist/Shutterstock/FOTODOM

Появление домашнего животного заставляет россиян учитывать его содержание не только в повседневных расходах, но и при подготовке к отпуску. Более половины владельцев питомцев изменили подход к планированию бюджета на поездки. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно результатам опроса, 62% респондентов заявили, что наличие питомца повлияло на планирование отпускных расходов. Чаще всего дополнительные траты связаны с необходимостью заранее решить вопрос о содержании животного на время поездки, о которых упомянули 34% россиян. Другие 23% выбирают гостиницы, апартаменты или базы отдыха, где разрешено проживание с питомцами, даже если такие варианты обходятся дороже. Для 18% владельцев отдельной статьей расходов становится перевозка животного. Еще 14% заранее закладывают средства на ветеринарные документы и необходимые процедуры перед поездкой, а 11% опрошенных пользуются услугами зооняни.

На выбор направления и продолжительность отдыха также оказывают влияние ограничения, связанные с животными. 39% россиян хотя бы раз меняли место поездки, поскольку не могли найти вариант размещения вместе с питомцем. Другие 27% респондентов вынуждено сокращали длительность отпуска, 19% принимали решение полностью отказаться от путешествия, а 9% переносили поездку на другое время.

Кроме того, после появления питомца владельцы стали раньше откладывать деньги на отдых. 46% участников опроса рассказали, что начали заранее формировать отпускной бюджет. Еще 24% стали тщательнее рассчитывать расходы на поездку, 17% чаще обращают внимание на скидки и выгодные предложения, а 13% выбирают путешествия по России, чтобы сократить затраты на перевозку животного.

При этом владельцы готовы уменьшать собственные расходы ради питомца. Так, 42% респондентов сокращают личные траты перед отпуском, чтобы увеличить бюджет на содержание животного. При этом 44% из опрошенных заявили, что теперь перед поездкой реже совершают импульсивные покупки, предпочитая сохранять финансовый резерв на непредвиденные ситуации.

Расходы на питомца 53% участников исследования считают такой же обязательной частью отпускного бюджета, как транспорт или проживание. Еще 28% выделяют их в отдельную категорию, которую необходимо планировать заранее. Оставшиеся 19% учитывают такие траты уже после формирования основного бюджета поездки.

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