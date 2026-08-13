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Общество

Названа неожиданная причина появления гнойников на коже

Врач Уланкина: гнойники на коже могут появляться из-за сниженного иммунитета
Shutterstock

Гнойные воспаления на коже могут появляться даже при тщательной гигиене. Причиной часто является ослабленный иммунитет и, как следствие, снижение защитных свойств кожи. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В таких условиях даже небольшое количество патогенных организмов способно вызвать воспаление. Решающее значение имеет не внешнее загрязнение, а внутреннее состояние организма: анемия, снижение реактивности иммунитета, нехватка витаминов, эндокринные нарушения или дисбаланс микрофлоры», — объяснила специалист.

По ее словам, инфекционные заболевания кожных покровов вызывают бактерии, в основном стафилококки, стрептококки, реже синегнойная палочка, протей и другие. В обычных условиях они живут на коже и не приносят вреда, однако попав в рану при сниженном иммунитете могут спровоцировать воспаление.

Врач-дерматолог, косметолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Дарья Цешинская до этого предупреждала, что самостоятельные попытки выдавить прыщ могут привести к распространению воспаления и образованию рубцов, поэтому категорически не рекомендуется делать это в домашних условиях.

Однако, если устоять перед искушением невозможно, важно помнить, что самостоятельно устранить прыщ можно, если он уже созрел: у него плотная белая головка и поверхностное расположение без болезненного уплотнения в глубине, отметила она.

Ранее врач рассказал, как лечить акне в зрелом возрасте.

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