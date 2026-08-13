Названа неожиданная причина появления гнойников на коже

Гнойные воспаления на коже могут появляться даже при тщательной гигиене. Причиной часто является ослабленный иммунитет и, как следствие, снижение защитных свойств кожи. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В таких условиях даже небольшое количество патогенных организмов способно вызвать воспаление. Решающее значение имеет не внешнее загрязнение, а внутреннее состояние организма: анемия, снижение реактивности иммунитета, нехватка витаминов, эндокринные нарушения или дисбаланс микрофлоры», — объяснила специалист.

По ее словам, инфекционные заболевания кожных покровов вызывают бактерии, в основном стафилококки, стрептококки, реже синегнойная палочка, протей и другие. В обычных условиях они живут на коже и не приносят вреда, однако попав в рану при сниженном иммунитете могут спровоцировать воспаление.

Врач-дерматолог, косметолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Дарья Цешинская до этого предупреждала, что самостоятельные попытки выдавить прыщ могут привести к распространению воспаления и образованию рубцов, поэтому категорически не рекомендуется делать это в домашних условиях.

Однако, если устоять перед искушением невозможно, важно помнить, что самостоятельно устранить прыщ можно, если он уже созрел: у него плотная белая головка и поверхностное расположение без болезненного уплотнения в глубине, отметила она.

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