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Дерматолог объяснила, как правильно давить прыщи, если очень хочется

Врач Цешинская: можно давить созревшие прыщи, подкожные — ни в коем случае
Shutterstock

Самостоятельные попытки выдавить прыщ могут привести к распространению воспаления и образованию рубцов, поэтому категорически не рекомендуется делать это в домашних условиях. Однако мало кто может устоять перед искушением выдавить прыщ, даже зная о рисках. Поэтому важно знать, как сделать это максимально безопасно и атравматично, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Дарья Цешинская.

По словам врача, самостоятельно устранить прыщ можно, если он уже созрел: у него плотная белая головка и поверхностное расположение без болезненного уплотнения в глубине.

«Самое главное — обеспечить чистоту. Тщательно вымойте руки с антибактериальным мылом или обработайте их спиртовым раствором, протрите кожу вокруг прыща салициловым спиртом или хлоргексидином. Для простоты удаления кожу нужно слегка распарить, чтобы смягчить ее и облегчить выход содержимого. Не распаривайте лицо над кастрюлей с кипятком, так как горячий пар расширяет сосуды и травмирует кожу, провоцируя воспаление. Вместо этого наложите на прыщ салфетку, смоченную в горячей воде или с травяным отваром, на 2–3 минуты», — посоветовала она.

После того, как подготовка завершена, намотайте на пальцы стерильные марлевые салфетки, аккуратно прижмите прыщ подушечками пальцев, стараясь поднять его изнутри наружу, а не вдавливать вглубь. Движения должны быть мягкими и безболезненными. Если за 2–3 попытки ничего не вышло, это значит, что прыщ еще не созрел, и его удаление приведет к травме.

«После удаления обязательно протрите место спиртовым антисептиком или хлоргексидином, нанесите точечно подсушивающее средство. Подсушить кожу и уменьшить воспаление помогут цинковая мазь или салициловая кислота. Если после удаления образовалась корочка, ни в коем случае не трогайте ее. Отрывая корочку, вы рискуете занести инфекцию и спровоцировать повторное воспаление», — предупредила эксперт.

Очень важно не давить дома несозревшие прыщи без белой головки, поскольку это загоняет инфекцию глубже и усиливает воспаление.

«Это же правило относится к гнойникам с уплотнением в глубине кожи, которые могут оказаться фурункулами. Также очень опасно удалять прыщи в носогубной области и на крыльях носа, здесь близко расположены венозные сосуды, связанные с головным мозгом, что повышает риск тяжелых осложнений», — отметила врач.

Давить на кожу можно только подушечками пальцев, не используя ногти, которые травмируют кожу, увеличивая риск рубцов и шрамов.

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