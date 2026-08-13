Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Криминального авторитета Гию Свердловского оставили за решеткой

Суд в Екатеринбурге продлил арест криминальному авторитету Гии Свердловскому
Суды Свердловской области

Свердловский областной суд продлил меру пресечения Георгию Акоеву (он же Гия Свердловский), которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет колонии, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Уточняется, что подозреваемому продлили меру пресечения на шесть месяцев, до 21 января 2027 года. В суде добавили, что следующее заседание по делу Гии Свердловского назначено на 24 августа 2026 года.

По версии следствия, Акоева в 2008 году короновали в «воры в законе».

Гию Свердловского арестовали в октябре прошлого года. Сторона обвинения настаивала на том, что, находясь на свободе, фигурант может угрожать свидетелям, а также скрыться или уничтожить важные улики. Судье были также предоставлены результаты экспертизы, которые якобы показали, что мужчина — приверженец АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), и показания свидетелей, отбывавших наказание.

СМИ называют Гию Свердловского ставленником известного криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), которому Акоев приходится племянником. Долгое время он считался «смотрящим» за Свердловской областью. Сам Акоев вину не признал и заявил, что не имеет отношения к криминальной среде.

Ранее Египет выдал Узбекистану вора в законе Жору Ташкентского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!