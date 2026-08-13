Криминального авторитета Гию Свердловского оставили за решеткой

Свердловский областной суд продлил меру пресечения Георгию Акоеву (он же Гия Свердловский), которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет колонии, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Уточняется, что подозреваемому продлили меру пресечения на шесть месяцев, до 21 января 2027 года. В суде добавили, что следующее заседание по делу Гии Свердловского назначено на 24 августа 2026 года.

По версии следствия, Акоева в 2008 году короновали в «воры в законе».

Гию Свердловского арестовали в октябре прошлого года. Сторона обвинения настаивала на том, что, находясь на свободе, фигурант может угрожать свидетелям, а также скрыться или уничтожить важные улики. Судье были также предоставлены результаты экспертизы, которые якобы показали, что мужчина — приверженец АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), и показания свидетелей, отбывавших наказание.

СМИ называют Гию Свердловского ставленником известного криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), которому Акоев приходится племянником. Долгое время он считался «смотрящим» за Свердловской областью. Сам Акоев вину не признал и заявил, что не имеет отношения к криминальной среде.

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