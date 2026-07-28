Египет выдал Узбекистану вора в законе Жору Ташкентского

Власти Египта экстрадировали в Узбекистан 54-летнего криминального авторитета Георгия Сорокина, известного под псевдонимом Жора Ташкентский. Об этом сообщает Telegram-канал «Прайм Крайм».

По информации канала, криминального авторитета задержали в Египте в июле по запросу МВД республики Узбекистан. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц. Однако, о каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Узбекские СМИ уточняют, что в 2021 году Сорокин вместе с сообщниками завладел домами в Ташкенте на общую сумму $350 тыс. (более 27 млн рублей), а также вместе с подельниками запугивал владельца жилья и избивал его. Дома оформили на сообщников, добавляют журналисты.

Георгий Сорокин родился 5 мая 1972 года в Ташкенте. Свое первое преступление — грабеж — он совершил в 18 лет и отправился в колонию на семь лет. После освобождения по амнистии он переехал в Москву.

В 1998 году его короновали в Москве. Авторитет вел преступную деятельность на территории Узбекистана, Казахстана и России. Он попадал за решетку за разбои, грабежи, вымогательства, а также незаконный оборот оружия и наркотиков.

До этого в Пермском крае арестовали «положенца» с гранатой и обрезом. По данным правоохранительных органов, 43-летний житель Чайковского является фигурантом семи уголовных дел. Следствие считает, что он занимал высшее положение в преступной иерархии

Ранее в Подмосковье вынесли приговор вору в законе.