В Госдуме предложили изменить систему оплаты труда стажеров

В России необходимо пересмотреть систему оплаты труда стажеров, закрепив на законодательном уровне обязанность работодателей платить им столько же, сколько и постоянным сотрудникам на тех же должностях. С такой инициативой выступил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Свою идею депутат объяснил тем, что сегодня стажерам зачастую либо срезают зарплаты, либо вообще предлагают работу без оплаты. На этом фоне, по мнению Миронова, молодые сотрудники теряют интерес к работе по специальности.

Помимо этого парламентарий призвал также ввести для выпускников вузов и колледжей квоты на рабочие места, отметив, что это поможет молодежи начать карьерный путь, а также поспособствует решению проблемы кадрового дефицита.

До этого депутат Госдумы Александр Воробьев заявил, что в России необходимо до 60 тыс. рублей повысить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также ввести 13-ю зарплату. Он подчеркнул, что сегодня зачастую официальная статистика по зарплатам, которая приводится в среднем по стране, плохо отражает реальную ситуацию. Так, средняя зарплата составляет 106 тысяч рублей, медианная – не более 70 тыс. рублей, а модальная – 50 тыс. рублей, констатировал депутат, призвав публиковать именно эти показатели, а не средние размеры зарплат по стране.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о стажировках для учащихся и обучившихся.