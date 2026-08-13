Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам рассказали, как снизить вред сидячей работы в офисе

Невролог Королева: офисным сотрудникам следует разминаться каждые 40-60 минут
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Избежать негативных последствий сидячей работы для здоровья помогут небольшая разминка и регулярная активность в течение дня. Об этом газете «Известия» рассказали врач-невролог, заместитель главного врача по поликлинике Скандинавского Центра Здоровья Анастасия Королева и врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Королева посоветовала офисным сотрудникам вставать из-за рабочего места каждые 40-60 минут. Рекомендуется пройтись, а также размять шею, плечи и спину на протяжении нескольких минут. Благодаря таким перерывам удастся избавиться от мышечного напряжения и улучшить кровоток.

По словам Демьяновской, не менее важно уделять время регулярной активности в течение всего дня.

«Даже пары минут достаточно, чтобы встать, пройтись или сделать несколько простых упражнений. Такие микропаузы запускают кровообращение и уменьшают венозный застой», — отметила она.

Невролог предупредила, что одна тренировка вечером не способна полностью компенсировать восемь часов без подвижности. Поэтому следует сочетать умеренную физическую нагрузку после работы с регулярными разминками днем. Таким образом удастся снизить нагрузку на нервную систему, поддерживать работоспособность и здоровье суставов.

Кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Мария Коновалова до этого предупреждала, что неправильная осанка и напряженные мышцы из-за сидячей работы могут негативно влиять на блуждающий нерв, по которому идут команды парасимпатической нервной системы. В итоге, по ее словам, человек рискует столкнуться не только с проблемами со здоровьем, но и с плохим настроением.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае сидячая работа может привести к инсульту.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!