Россиянам рассказали, как снизить вред сидячей работы в офисе

Избежать негативных последствий сидячей работы для здоровья помогут небольшая разминка и регулярная активность в течение дня. Об этом газете «Известия» рассказали врач-невролог, заместитель главного врача по поликлинике Скандинавского Центра Здоровья Анастасия Королева и врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Королева посоветовала офисным сотрудникам вставать из-за рабочего места каждые 40-60 минут. Рекомендуется пройтись, а также размять шею, плечи и спину на протяжении нескольких минут. Благодаря таким перерывам удастся избавиться от мышечного напряжения и улучшить кровоток.

По словам Демьяновской, не менее важно уделять время регулярной активности в течение всего дня.

«Даже пары минут достаточно, чтобы встать, пройтись или сделать несколько простых упражнений. Такие микропаузы запускают кровообращение и уменьшают венозный застой», — отметила она.

Невролог предупредила, что одна тренировка вечером не способна полностью компенсировать восемь часов без подвижности. Поэтому следует сочетать умеренную физическую нагрузку после работы с регулярными разминками днем. Таким образом удастся снизить нагрузку на нервную систему, поддерживать работоспособность и здоровье суставов.

Кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Мария Коновалова до этого предупреждала, что неправильная осанка и напряженные мышцы из-за сидячей работы могут негативно влиять на блуждающий нерв, по которому идут команды парасимпатической нервной системы. В итоге, по ее словам, человек рискует столкнуться не только с проблемами со здоровьем, но и с плохим настроением.

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