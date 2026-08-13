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Общество

Родителям объяснили, как уберечь подростка от опасных сообществ

Психолог Гладких: подавленное состояние подростка игнорировать нельзя
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Подавленное состояние и замкнутость ребенка являются тревожными сигналами, которые родителям не следует игнорировать. Об этом в беседе с РИАМО предупредила клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких. По ее словам, в такие периоды подростки особенно нуждаются в ощущении принадлежности к какой-либо группе, поэтому риск попасть под влияние опасных и деструктивных сообществ возрастает.

«Подростковая депрессия — довольно распространенное явление, она часто сопровождается самобичеванием и самокритикой. Если у ребенка появляется хандра, подавленное настроение или апатия, важно не игнорировать это, а постараться понять, что происходит», — сказала специалист.

Лучшей профилактикой она назвала доверие в семье. Родителям важно оставаться для ребенка людьми, к которым можно обратиться с любой проблемой без страха быть осужденным.

Детский психолог Ольга Панфилова до этого говорила, что радикальные движения, как правило, привлекают молодежь не столько идеологией, сколько обещанием того, чего им не хватает в обычной жизни, например, значимости и чувства сопричастности. Эксперт отметила, что одинокий, непонятый и обесцененный ребенок — идеальная мишень для вербовщиков, которые сначала предлагают тепло и «дружбу», а затем навязывают свои идеи.

Ранее в СК рассказали о вербовке российских подростков через мемы.

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