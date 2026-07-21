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Общество

Родителям объяснили, как понять, что ребенка вербуют

Психолог Панфилова: у завербованного ребенка меняется поведение
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Радикальные движения, как правило, привлекают молодежь не столько идеологией, сколько обещанием того, чего им не хватает в обычной жизни, например, значимости и чувства сопричастности. Об этом в интервью РИАМО сообщила детский психолог Ольга Панфилова. По ее словам, одинокий, непонятый и обесцененный ребенок — идеальная мишень для вербовщиков, которые сначала предлагают тепло и «дружбу», а затем навязывают свои идеи.

Среди тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание, эксперт выделила резкую смену круга общения, замкнутость, появление риторики «свои против чужих», культ силы и презрение к слабым.

«Не запрещайте с порога — запрет лишь усилит притяжение запретного. Вместо этого станьте той средой, где его принимают без условий, где он значим и нужен. Когда потребность в принадлежности закрыта дома и в здоровом коллективе, деструктивным группам просто нечего предложить», — отметила Панфилова.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ, число российских подростков, совершивших террористические преступления в результате вербовки, в первой половине года выросло более чем вдвое.

В Совбезе связывают это с деятельностью украинских спецслужб, использующих диверсионно-террористические методы и социальную инженерию.

Ранее российский подросток получил срок из-за платных смайликов под постами террористов.

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