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Общество

В СК рассказали о вербовке российских подростков через мемы

Леоненко: вербовка российских подростков для диверсий начинается с мемов
JackCA/Shutterstock/FOTODOM

Российских подростков в сети вербуют для совершения диверсий и других противоправных действий. Об этом заявила заместитель председателя Следственного комитета (СК) Российской Федерации Елена Леоненко в интервью KP.RU.

По ее словам, вербовка во многих случаях начинается с соцсети «Тикток», с мемов (забавных картинок или коротких видео — прим. ред.) и эдитов (короткие динамичные ролики со спецэффектами — прим. ред.), затем молодых россиян затягивают глубже через ссылки и общение в игровых чатах.

Зампред СК напомнила, что родители обязаны следить за тем, что смотрит и читает подросток, ответственность лежит на них. Леоненко призвала выстраивать доверительные отношения с детьми и интересоваться тем, что в сети их интересует.

Чиновник также добавила, что интерес к материалам с деструктивным характером может сигнализировать о проблемах и требует подключения психолога во избежание возможных преступлений в будущем.

Ранее сообщалось о призыве создать сервис для защиты российских подростков от мошенничества при поиске работы.

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