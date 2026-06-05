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Общество

Россияне стали массово держаться за работу в одной компании даже без карьерного роста

HR-эксперт Романова: тренд на длительную работу в одной компании усиливается
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

За последние четыре года число вакансий с проектной и частичной занятостью в России выросло примерно вдвое. Рост предложений с полной занятостью заметно отстает. На этом фоне среди соискателей усиливается тренд, который в профессиональной среде называют job hugging — стремление удерживаться за текущее место работы максимально долго, даже при отсутствии карьерного роста.

Такая стратегия становится все более распространенной в периоды неопределенности, рассказала «Газете.Ru» Валентина Романова, HR-директор девелопера Level Group.

«Нет ничего плохого в том, чтобы держаться за работу. Но важно продолжать развиваться внутри этой компании, а не просто «закрепляться» на месте», — поясняет эксперт. Ключевой фактор — не длительность работы в одной организации, а динамика профессионального роста внутри нее.

Один из главных рисков — сложности с переходом в новую организацию после многих лет работы в одной системе.

«Люди, которые строят карьеру внутри одной корпорации 10–15 лет, вызывают доверие у работодателей, но при переходе им сложнее адаптироваться к другой культуре и новым условиям», — отмечает Романова. Основной вызов — необходимость быстрее перестраиваться под новые управленческие модели и рабочие процессы.

Еще один возможный перекос — оплата труда. Новые сотрудники на аналогичных позициях иногда получают больше, чем те, кто работает давно. Это происходит, если в компании отсутствует регулярный пересмотр зарплат и анализ рынка.

«Тогда новые сотрудники приходят уже на другие условия, учитывающие инфляцию, а действующие остаются на прежнем уровне», — поясняет эксперт. При выстроенной системе грейдов такие ситуации минимизируются.

В ближайшие годы тренд job hugging может сохраняться на фоне неопределенности на рынке труда. Компании, стремящиеся удерживать сильных сотрудников, будут вынуждены активнее развивать системы внутреннего роста и пересмотра компенсаций. В противном случае длительная «фиксация» сотрудников на одном месте может привести к снижению их вовлеченности и росту скрытой текучести — когда люди формально продолжают работать, но активно ищут альтернативы, отслеживают вакансии и сравнивают предложения.

Это создает для работодателя отложенный риск: реальная текучесть проявляется позже, но носит более резкий и массовый характер, когда сотрудники одновременно находят более привлекательные возможности вне компании, отметила эксперт.

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