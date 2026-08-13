В деле подозреваемого в убийствах москвичей ради квартир появились новые обстоятельства

112: к серии убийств Леонтьева может быть причастен его брат

К делам подозреваемого в серии убийств Андрея Леонтьева мог быть причастен его брат. Об этом сообщает «112».

Следователи полагают, что он расправлялся с жертвами ради их квартир. Теперь, как установили в СК, родственник Леонтьева помогал скрывать тела в Воскресенске после убийств. Мужчину объявили в розыск.

Представители ведомства также полагают, что вышли на еще одну женщину, которая могла стать его жертвой. Обманув россиянку, он оформил ее квартиру в Москве и участок на своих родителей. Убить бывшую владелицу не успел, так как ему пришлось бежать в США.

Леонтьева задержали во Внуково летом прошлого года. По версии правоохранителей, он убил свою сожительницу и ее дочь, у которых была квартира в Подмосковье. Спустя женщину обнаружили мертвой в чемодане на дне озера.

Еще одним пострадавшим стал москвич по имени Сергей. В 2023-м году он передал жилье Леонтьеву, а в 2024-м году его тело нашли на участке в Ногинске.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье вывозил ее останки в тележке.