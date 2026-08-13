Стало известно, сколько россиян готовы экономить ради покупки мечты

Почти треть россиян готовы около года жить в режиме экономии и сокращать повседневные расходы, чтобы накопить на крупную желаемую покупку. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно результатам опроса, наиболее популярной целью для накопления крупной денежной суммы является жилье. Ради покупки квартиры или дома экономить готовы экономить 18% респондентов. Другие 16% россиян могут сократить повседневные расходы ради автомобиля. 14% опрошенных назвали приоритетом путешествия. Еще 13% готовы копить для расходов на здоровье, 12% — ради образования, а 11% — ради покупки качественной крупной техники или мебели.

Основным препятствием, мешающим собрать необходимую сумму, респонденты назвали недостаточный доход. На него указали 43% участников исследования. Другие 23% респондентов признались, что сталкиваются с непредвиденными расходами. 19% указали на влияние инфляции и подорожания товаров, а для 15% проблемой становится нежелание отказываться от привычного уровня потребления.

Также 36% россиян готовы ускорить накопления за счет сокращения ежедневных расходов. Еще 23% опрошенных рассчитывают увеличить заработок благодаря дополнительной работе, а 21% респондентов готовы отказаться от части развлечений и отдыха. При этом 20% предпочли бы взять кредит на крупную покупку, сохранив привычный образ жизни.

Чаще всего участники опроса готовы урезать расходы на одежду и обувь — от них могут отказаться 16%. Снизить траты на доставку и готовую еду готовы 14%, на такси — 13%. По 12% респондентов намерены меньше тратить на развлечения и кафе, а также на товары для дома и хобби. При этом 11% не готовы сокращать привычные расходы даже ради достижения крупной финансовой цели.

Однако долго жить в условиях жесткой экономии большинство россиян не готовы. 32% участников исследования могут придерживаться такого образа жизни около года. Еще 23% согласны ограничивать себя в течение нескольких месяцев.

Ранее стало известно, сколько будут стоить вторичные квартиры в сентябре.