Стало известно, сколько будут стоить вторичные квартиры в сентябре

Трепольский: вторичная однушка в России будет стоить 5,5 млн руб. в сентябре

Вторичные однокомнатные квартиры в России будут стоить 4,8–5,5 млн рублей, двухкомнатные — 6,9 – 8 млн рублей, трехкомнатные — 9,2 – 10,8 млн рублей в среднем в сентябре. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его оценке, в Москве вторичные однушки можно будет купить за 13,8 – 15,2 млн рублей, двушки — за 20,5 – 23,2 млн рублей, трешки — за 28,0 – 32,0 млн рублей в среднем, а в Санкт-Петербурге — за 9,5 – 10,6 млн рублей, 14,2 – 16,0 млн рублей и 19,0 – 21,5 млн рублей соответственно.

«Вторичный рынок жилья в России вплотную подходит к сентябрю 2026 года в условиях жесткой кредитно-денежной политики. Двузначные ипотечные ставки (16,5–18,5%) существенно ограничивают доступность ипотеки без субсидий. Вторичный рынок лишен системных государственных программ поддержки, поэтому цена сделок здесь напрямую зависит от объема наличных средств у покупателей и глубины дисконтов от продавцов. В сентябре 2026 года номинальные цены предложения (цены в объявлениях) продемонстрируют околонулевую динамику с символическим приростом в +0,2–0,8%, тогда как реальные цены сделок (с учетом торга) останутся на уровне августа или снизятся на 0,5–1,5%», — отметил Трепольский.

По его словам, высокая стоимость кредита охлаждает покупательскую активность: доля сделок с использованием ипотеки на вторичном рынке упала до исторических минимумов, а основной объем формируют цепочки альтернативных продаж («продал свое — добавил накопившееся — купил другое»).

Трепольский добавил, что покупатели, не обладающие достаточным объемом собственных средств для покупки «вторички» без ипотеки, массово уходят в сегмент аренды, где спрос к сентябрю традиционно достигает пика.

Продавцы, выходящие на рынок осенью, пытаются выставлять квартиры по верхней границе рынка, подчеркнул эксперт. Однако реальные покупатели с наличными диктуют жесткие условия — квартиры без скидок (уступок 5–10% от ценника экспозиции) зависают в экспозиции на три–пять месяцев, констатировал Трепольский.

Сентябрь 2026 года на вторичном рынке — это классический «рынок покупателя с живыми деньгами», уверен эксперт. Если продавцу необходима срочная сделка, ему придется закладывать скидку до 10% от средней цены аналогов, предупредил Трепольский. Для покупателей с наличными деньгами наступает благоприятный период для торга и подбора качественного готового жилья без ожидания окончания строительства, заключил эксперт.

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