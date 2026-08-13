Свердловский суд обязал террористов оплатить расходы на их поиски

Свердловский областной суд обязал Ивана Корюкова и Александра Черепанова выплатить полную сумму, которая была потрачена на их поиски после побега из СИЗО №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Уточняется, что иск подало ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 51» ГУФСИН России по Свердловской области, согласно которому расходы на топливо для служебного транспорта в ходе розыска составили 41,8 тыс. рублей. Также сотрудникам ФСИН компенсировали переработку и суточные выплаты — 78,3 тыс. рублей и 1,4 тыс. рублей соответственно. Общую сумму затрат истец разделил пропорционально времени розыска каждого из ответчиков, отметили в суде. Таким образом с Черепанова просят взыскать 56,9 тыс. рублей, а с Корюкова — 74,6 тыс. рублей.

Кировский городской суд частично удовлетворил требования, уменьшив суммы: с Черепанова взыскали 51,2 тыс. рублей, с Корюкова — 67,2 тыс. рублей. ЛИУ-51 подало апелляцию на это решение и с беглецов взыскали требуемую сумму в полном объеме. Решение Свердловского областного суда вступило в законную силу.

Корюков и Черепанов были осуждены в октябре 2024 года за подготовку к террористическому акту. 1 сентября 2025 года осужденные сбежали из СИЗО. 8 и 15 сентября беглецов поймали и задержали. С Корюкова взыскали более 185 тысяч рублей, а с Черепанова — около 90 тысяч рублей в пользу исправительных колоний и ФКУ КП-66. Кроме того, к беглецам подано еще 18 исков. Решений по ним пока нет.

Беглецы — давние приятели. Черепанов родом из города Нижние Серги, Корюков — из Кировграда, последние годы оба жили в Екатеринбурге, часто собирались вместе играть в футбол. Изначально за решетку они попали в мае 2023 года за попытку поджечь военкомат.

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