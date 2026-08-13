Россиянам объяснили, можно ли отказаться от проверки на полиграфе на работе

Работодатель может проверить своих сотрудников на полиграфе, однако это допустимо лишь с письменного согласия работников. В противном случае такие действия считаются нарушением защиты личной тайны и достоинства, объяснила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она подчеркнула, что принуждать сотрудников к проверке на полиграфе незаконно – это допускается лишь в силовых ведомствах или на госслужбе, причем все подобные ситуации предусмотрены законом.

«Использование полиграфа вызывает и этические вопросы, — добавила Санина. — Работники могут воспринимать такую процедуру как вторжение в личную жизнь, а необходимость доказывать свою благонадежность — как источник стресса и недоверия».

Специалист также привела результаты недавнего опроса, которые показали, что большинство россиян (56%) готовы пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве.

В то же время эксперт призвала помнить, что использование полиграфа допустимо только при соблюдении определенных условий. Так, например, проводить исследование можно только в изолированном помещении с хорошей шумоизоляцией и комфортными условиями, включая достаточное циркулирование воздуха, нормальную температуру и так далее.

Кроме того, человек, который проходит проверку, должен быть физически и психически здоров, не находиться в состоянии опьянения. Если испытуемый ранее получал серьезные травмы, в первую очередь — черепно-мозговые, то они могут отразиться на результатах исследования и помешать сделать верные выводы, заключила специалист.

До этого руководитель службы безопасности мультисервисной компании NewStaff Иван Бровченко рассказал «Газете.Ru», что использование полиграфа обходится примерно в 15 тысяч рублей за человека, поэтому их обычно оставляют для должностей, где ошибка при найме несет высокие риски. Эксперт посоветовал внимательно читать вакансию до отклика – добросовестный работодатель обычно заранее предупреждает о дополнительных проверках. Он подчеркну, что от полиграфа кандидат может отказаться, а от наркологического освидетельствования — только в том случае, если должность не входит в обязательный перечень.

Ранее в Госдуме отказались от проверок чиновников на полиграфе.