Жители двух российских городов пожаловались на удушливый смрад из-за горящих свалок

Жители двух городов в Саратовской области массово пожаловались на тошнотворную вонь, удушье и головную боль. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Саратова и области».

Проблемы с чистотой воздуха возникли в Саратове и Энгельсе. Причиной стали сразу два крупных ЧП: затяжной пожар на мусорном полигоне в Энгельсе и недавний взрыв гаджета на свалке в микрорайоне Елшанка в Саратове.

«Реально ноздри обжигает», «Ужас! Дышать нечем», — жалуются местные жители в соцсетях.

По данным авторов канала, люди заваливают жалобами соцсети глав двух городов, однако чиновники, как утверждает источник, молчат и не комментируют «экологический кошмар».

На данный момент Роспотребнадзор проверил воздух только в Энгельсе и на официальном сайте отчитался, что он «в норме».

2 августа на территории мусорного полигона, принадлежащего АО «Ситиматик» в Энгельсе, было зафиксировано возгорание. После этого местные жители в течение нескольких дней жаловались на постоянный смог от горящего мусорного полигона. 6 августа, по информации местных СМИ, открытое горение удалось ликвидировать.

Кроме того, 11 августа пожар произошел возле Елшанского кладбища в Саратове. Перед возгоранием местные жители слышали хлопки. По данным агентства «Версия Саратов», предположительно, на свалке мог взорваться предмет с энергонакопителем (пауэрбанк, телефон или тому подобное).

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