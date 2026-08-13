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Общество

Россиянам напомнили о праве на компенсацию за скачки напряжения

Депутат Чаплин: за поломки из-за скачков напряжения полагается компенсация
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Если из-за скачка напряжения или резкого отключения электричества в доме вышла из строя бытовая техника, то за это полагается компенсация. Для взыскания средств на покрытие ущерба необходимо зафиксировать инцидент, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В первую очередь важно определить виновную сторону. Так, если авария случилась на сетях до вводно-распределительного устройства дома, то отвечает за последствия ресурсоснабжающая организация, а если на внутридомовых сетях – то УК или ТСЖ.

«Сразу после скачка напряжения нужно вызвать аварийную службу и сообщить о произошедшем, ― отметил Чаплин. ― Обращение должно быть зарегистрировано. Затем обратиться в управляющую компанию с требованием провести обследование и составить акт о причинении ущерба имуществу. Такой акт должен быть составлен не позднее 12 часов с момента обращения».

Помимо фиксации самого факта, важно получить из сервисного центра заключение о том, что поломка случилась именно вследствие скачка напряжения. Кроме того, важно иметь на руках расчет суммы ущерба, после чего эти документы вместе с письменной претензией направляются в сторону виновной стороны с требованием компенсации.

При игнорировании заявления в течение десяти дней следует обращаться в суд. Причем в этом случае ответственная сторона также обязана будет, помимо ущерба, оплатить проведение экспертизы и штраф, заключил депутат.

Напомним, нормальным номинальным напряжением для потребителей в однофазных сетях считается 230 вольт с допустимыми отклонениями в пределах 10%. Как пояснял в беседе с «Газетой.Ru» доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, резкие всплески напряжения в электросети, превышающие норму в разы (иногда до 4000–6000 В), вызывают пробой изоляции, перегрев и мгновенный выход из строя чувствительной электроники.

По словам профессора, первыми выходят из строя приборы с электродвигателями, компрессорами и сложной электроникой. Наиболее уязвимы инверторные устройства, такие как современные холодильники и стиральные машины, где чувствительная электроника напрямую управляет двигателем.

Ранее в Госдуме разъяснили, какие компенсации за оплату ЖКУ положены пенсионерам.

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