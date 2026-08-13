Полуголый москвич устроил дебош в метро и оказался за решеткой

В Москве полуголый пассажир метро устроил дебош и оказался за решеткой

В Москве 41-летний полуголый мужчина устроил дебош в метро и оказался за решеткой. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на Большой кольцевой линии метрополитена — полицейским поступило сообщение о дебошире в вагоне. Полуголый мужчина вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью. На станции «Рижская» он вышел из вагона и скрылся.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность дебошира, а также маршрут его передвижения, после чего перехватили его на улице Софьи Ковалевской. Оказалось, что нарушителем является ранее судимый москвич.

В отношении дебошира составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

Ранее полицейские начали искать полуголого мужчину, преследующего женщин и детей на Кубани.