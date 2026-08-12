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Общество

Полицейские начали искать полуголого мужчину, преследующего женщин и детей на Кубани

На Кубани полицейские ищут полуголого мужчину, преследующего женщин и детей
Виталий Аньков/РИА Новости

На Кубани правоохранители заинтересовались полуголым мужчиной, который преследует женщин и детей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские организовали проверку после того, как от местной жительницы в правоохранительные органы поступило заявление о мужчине, который вел себя неадекватно, находясь рядом с детьми. Стражи порядка устанавливают его личность.

Все произошло в городе Армавире. По словам очевидцев, впервые его заметили около трех недель назад, когда фотограф проводила съемку двух матерей с детьми у воды — полностью раздетый мужчина с татуировкой в это время сидел в кустах. Также на видео попало, как он, предположительно, пытается догнать детей возле жилого дома.

Ранее сообщалось, что на Кубани мужчина приставал к детям и получил срок.

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