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Общество

Пермяка наказали за публикацию кадров с атакой украинских БПЛА

Администратора пермского Telegram-канала оштрафовали за публикацию кадров с БПЛА
Shutterstock/AnnaStills

Жителя Перми, являющегося администратором одного из местных Telegram-каналов, оштрафовали за публикацию кадров с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве уточнили, что мужчину привлекли к административной ответственности за распространение информации, способной нанести ущерб безопасности региона.

»[Россиянин] в апреле 2026 года опубликовал в своем Telegram-канале фото- и видеоматериалы о применении беспилотных воздушных судов. Это прямо попадает под действующий в регионе запрет распространения информации, касающейся результатов противодействия БВС», — говорится в заявлении.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 11.9 Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Речь идет о неисполнении решений губернатора региона. Суд обязал гражданина выплатить штраф, но в каком размере, в публикации не уточняется.

В конце апреля Пермский край два дня подряд подвергался атакам украинских БПЛА. 30 апреля глава региона Дмитрий Махонин заявил, что под удар попала промышленная площадка. Сотрудники предприятия в целях безопасности проследовали в «защитные сооружения». Во время налета в Перми сработали сирены, а по телевидению передавали предупреждение о воздушной опасности. Жители ряда районов получили оповещение и о «химической опасности», но власти связали это с проверкой системы и заверили людей в отсутствии реальной угрозы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нескольких жителей Омска наказали по закону за публикацию кадров атаки БПЛА на завод.

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