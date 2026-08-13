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Общество

Студент насиловал девушек в университете и получил срок

В США студента осудили за изнасилования девушек в самом престижном вузе страны
Shutterstock

Студента университета в Санта-Барбаре приговорили к тюремному сроку за серию изнасилований на территории кампуса. Об этом сообщает Kron4.

По данным издания, Ариан Этегаи совершал преступления в 19-летнем возрасте, когда учился в учреждении. Известно, что над одной из пострадавших он надругался во время университетской вечеринки. Об обстоятельствах, при которых произошли другие случаи, не сообщается.

Во время расследования молодой человек утверждал, что все контакты были по обоюдному согласию. Также выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за домашнее насилие, но тогда это сочли проступком, а не преступлением.

Спустя несколько лет разбирательств суд признал молодого человека виновным и приговорил к 30 годам лишения свободы. В этот же день, после вынесения приговора, Этегаи сбежал из здания суда в наручниках, но успел пробежать только один квартал прежде, чем его поймали.

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре последние два года занимает первое место в рейтинге лучших вузов страны. Также заведение известно своими вечеринками на территории кампуса.

Ранее сообщалось об осуждении известного журналиста за изнасилование коллеги в лифте.

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