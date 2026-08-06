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Общество

Известного журналиста осудили за изнасилование коллеги в лифте

Guardian: в Индии экс-главреда журнала признали виновным в изнасиловании коллеги
Shutterstock/FOTODOM

Индийский суд признал бывшего главного редактора журнала Tehelka Таруна Теджпала виновным в изнасиловании младшей коллеги. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Суд Бомбея отменил оправдательный приговор, вынесенный Теджпалу в 2021 году. Журналиста обвинили в изнасиловании коллеги в лифте пятизвездочного отеля в штате Гоа в ноябре 2013 года во время корпоративного мероприятия.

Первоначально суд Гоа оправдал его по обвинениям в изнасиловании, сексуальных домогательствах и незаконном ограничении свободы. Однако правительство штата обжаловало это решение, и Высокий суд Бомбея вынес обвинительный приговор.

«Это приговор, где девушка отстояла свои права… Поэтому это решение очень важно для женщин, работающих в любой сфере», — заявила полицейский следователь Сунита Савант, которая вела дело.

Приговор Теджпалу будет оглашен позднее. Мужчина отрицает обвинения и может обжаловать решение в вышестоящем суде.

Скандал вокруг Теджпала серьезно подорвал авторитет журнала Tehelka, который традиционно выступал за права женщин и социальную справедливость. Журнал продолжает работу под новым руководством.

Ранее соcед спас из секс-рабства женщину, которую увидел голой на балконе дома.

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