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Общество

Подпольную нарколабораторию накрыли в Петербурге

В Петербурге накрыли подпольную нарколабораторию

В Петербурге правоохранители пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел у одного из домов на Пролетарской улице в Колпино. Полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве наркотиков — у него дома стражи порядка нашли подпольную нарколабораторию. Предварительно, злоумышленник организовывал изготовление психотропного вещества для продажи с помощью почтовых отправлений в разные регионы страны.

Их жилища мужчина изъяли более 4,4 кг жидкости, содержащей соли оксимасляной кислоты, почти 13 кг прекурсора, химическое оборудование, весы и мобильный телефон с инструкцией по изготовлению наркотика. Кроме того, в квартире нашли незарегистрированный газовый револьвер и охотничье ружье с патронами.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, фигуранта арестовали. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по факту обнаружения оружия. Детали и обстоятельства преступлений мужчины устанавливаются.

Ранее сообщалось о ликвидации крупной подпольной нарколаборатории в Болгарии.

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