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Общество

В Болгарии ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию

МВД Болгарии сообщило о ликвидации лаборатории по производству фентанила
Министерство внутренних дел Болгарии

В болгарской столице Софии правоохранители ликвидировали лабораторию по производству фентанила, которая полностью обеспечивала внутренний рынок страны этим наркотиком. Об этом сообщает МВД Болгарии.

По данным ведомства, нелегальное производство располагалось в сельскохозяйственном ангаре. Силовики обнаружили на объекте все необходимые химикаты для изготовления вещества, а также готовый фентанил. Ежедневный объем выпуска оценивается в 6-10 кг, чего хватало для полного снабжения болгарского рынка.

«Я очень надеюсь, что, если анализ нашей информации верен, с завтрашнего дня на рынке возникнет дефицит фентанила», — сказал главный секретарь МВД Любомир Николов.

В МВД уточнили, что в ходе рейда в Софии задержаны трое мужчин, еще семь человек — в других регионах Болгарии. Задержанные — лица в возрасте от 42 до 53 лет, активно занимающиеся преступной деятельностью.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в настоящее время фактически формируется «пояс» наркопроизводства «Юго-Восточная Азия – АфганистанИран». По его словам, России для устранения этой проблемы необходимо взаимодействовать с Афганистаном. Бортников добавил, что сегодня афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики».

Ранее мужчина выиграл в лотерею, построил нарколабораторию и попал в тюрьму.

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