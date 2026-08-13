Мужчина попытался изнасиловать женщину на улице в Москве

В Москве мужчину арестовали за попытку изнасилования женщины на улице

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после попытки надругаться над женщиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Чонгарском бульваре. По данным следствия, мужчина приметил на улице девушку, с которой ранее не был знаком. Он напал на пострадавшую и попытался изнасиловать.

«Довести задуманное до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам – потерпевшая оказала активное сопротивление», – сообщается в публикации.

Мужчину обвинили в покушении на изнасилование. Сейчас фигурант находится под стражей. Следователи тем временем выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого мужчина надругался над постоялицей отеля. Он шел по коридору и заметил дверь, которая была немного приоткрыта. В помещении он заметил спящую женщину, которую изнасиловал.

В результате он стал фигурантом дела, во время беседы с правоохранителями он сознался в содеянном. Мужчину отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что москвич напал на женщину и изнасиловал ее в подвале.