В Подмосковье ребенок побежал за мячом, упавшим в пруд, и ушел под воду

В Электростали девятилетний мальчик ушел под воду, пытаясь достать мяч из пруда, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Компания мальчиков играла в футбол на берегу водоема в Электростали. Мяч укатился и упал в воду, школьник побежал за ним и на расстоянии около пяти метров от берега ушел под воду. Спасти его не удалось, известно, что пруд не был оборудован для купания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначено проведения ряда экспертиз. Спасатели напоминают об опасности купания в необорудованных местах.

До этого в Воронеже спасли ребенка, который заплыл на середину реки и едва не утонул. Мальчик плохо держался на воде, но, несмотря на это, поплыл к середине реки вместе с другом. В какой-то момент мальчик наглотался воды и начал тонуть, отдыхавшие на берегу мужчины бросились к нему на помощь и успели вовремя достать из воды.

Ранее россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку.