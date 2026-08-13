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Общество

Диетолог рассказал, какое масло является самым вредным

Диетолог Поляков: масла с Омега-6 считаются более вредными
WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

Наименее предпочтительными вариантами масел являются те, которые содержат Омега-6, поскольку его количество в рационе современного человека, как правило, больше, чем необходимо. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Так, например, это касается масла авокадо.

«Эти масла менее предпочтительны в нашем рационе. Также не нужно добавлять в рацион масло рыжика, горчичное масло, несмотря на то, что это Омега-3, там есть эруковая кислота, которая может быть не совсем полезной для нашего организма. Масло рыжика очень быстро окисляется», — отметил Поляков.

Врач также призвал совсем убрать из рациона маргарин и спред, так как они могут спровоцировать серьезные заболевания. Он добавил, что наиболее полезными считаются те масла, которые содержат Омега-3 или Омега-9.

Исследователи из Университета Буэнос-Айреса до этого выяснили, что употребление оливкового масла первого отжима может улучшает контроль сахара в крови и снижает уровень холестерина при гестационном диабете — «диабете беременных».

Ранее диетолог предупредил, кому опасно есть масло.

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