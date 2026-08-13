Диетолог предупредил, кому опасно есть масло

Диетолог Поляков: масло опасно есть при болезнях сердца и сосудов

Людям с некоторыми заболеваниями следует исключить из своего рациона масла. Об этом в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Так, врач призвал отказаться от продукта при лишнем весе и ожирении. Не стоит также употреблять его пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, повышенным холестерином, детям до семи месяцев.

«С маслом надо быть аккуратнее тем людям, у которых есть желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит в стадии обострения. Перегрузка жирной пищей может создавать определенные проблемы», — пояснил Поляков.

По его словам, в целом определенные виды масел полезны для большинства людей, в том числе из-за содержания Омега-3 и Омега-9. Особенно это касается льняного и оливкового. Кроме того, сливочное и топленое масло содержат насыщенные жиры и различные витамины.

Исследователи из Университета Буэнос-Айреса до этого выяснили, что употребление оливкового масла первого отжима может улучшает контроль сахара в крови и снижает уровень холестерина при гестационном диабете — «диабете беременных».

Ранее диетолог рассказал о самых полезных маслах.