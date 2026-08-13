ВСУ больше 100 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Шуваев: три человека ранены при атаках ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 134 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом в «Макс» сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

В результате налетов пострадали три мирных жителя, еще один мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью

По словам Шуваева, в регионе было зафиксировано пять артиллерийских обстрелов, противник также применял реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ семь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Чиновник добавил, что всего дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 139 украинских беспилотников в небе над регионом.

По информации Минобороны, в ночь на 13 августа средства ПВО перехватили 362 украинских БПЛА над регионами России.

Дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, а также над Московским регионом. БПЛА ВСУ были уничтожены над республиками Башкортостан, Крым, Татарстан, над Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Белгородской области при детонации беспилотника пострадала женщина.