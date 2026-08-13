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Общество

В Удмуртии арестовали мужчин, похитивших подростков ради 300 тыс. рублей

В Ижевске подозреваемых в похищении 17-летних подростков арестовали
Shutterstock/FOTODOM

Жителей Удмуртии отправили под арест после похищения подростков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, двое мужчин из Ижевска напали на 17-летних подростков и затолкали в свою машину, после чего вывезли в неизвестном направлении.

Мужчины стали вымогать у несовершеннолетних 300 тысяч рублей, в противном случае их могли бы жестоко избить. Когда оказалось, что у школьников такой суммы нет, обвиняемые потребовали данные человека, у которого такие средства есть. Получив желаемое, мужчины отпустили пленников.

Обвиняемых задержали, в их отношении возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве.

«В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, вину они признали частично», – сообщается в публикации.

Следователь ходатайствовал об аресте, суд просьбу удовлетворил.

До этого в Ленобласти мужчина похитил женщину, оскорбившую его мать. Подозреваемый привез ее в деревню Фалилеево, откуда пострадавшая смогла сбежать.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчины из-за ссоры похитили мальчика и надругались над ним.

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