В Удмуртии арестовали мужчин, похитивших подростков ради 300 тыс. рублей

Жителей Удмуртии отправили под арест после похищения подростков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, двое мужчин из Ижевска напали на 17-летних подростков и затолкали в свою машину, после чего вывезли в неизвестном направлении.

Мужчины стали вымогать у несовершеннолетних 300 тысяч рублей, в противном случае их могли бы жестоко избить. Когда оказалось, что у школьников такой суммы нет, обвиняемые потребовали данные человека, у которого такие средства есть. Получив желаемое, мужчины отпустили пленников.

Обвиняемых задержали, в их отношении возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве.

«В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, вину они признали частично», – сообщается в публикации.

Следователь ходатайствовал об аресте, суд просьбу удовлетворил.

До этого в Ленобласти мужчина похитил женщину, оскорбившую его мать. Подозреваемый привез ее в деревню Фалилеево, откуда пострадавшая смогла сбежать.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчины из-за ссоры похитили мальчика и надругались над ним.