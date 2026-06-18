В Ленобласти вооруженный мужчина затолкал женщину в автомобиль и был задержан

Под Кингисеппом мужчина с ножом похитил женщину, которая оскорбила его мать

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина похитил человека и был задержан, сообщает СУ СКР по региону.

В понедельник, 15 июня, в деревне Кайболово 35-летний мужчина напал на 47-летнюю женщину на почве личных неприязненных отношений, вызванных конфликтом между его матерью и потерпевшей. По данным 47news, она оскорбила его ближайшую родственницу.

Угрожая ножом и удерживая за одежду, злоумышленник заставил женщину сесть в автомобиль Skoda Octavia и принудительно перевез ее в деревню Фалилеево. Там потерпевшая смогла вырваться и убежать.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия). Мужчину задержали на двое суток, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

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