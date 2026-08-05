В Кузбассе мужчины из-за ссоры похитили мальчика и надругались над ним

Суд вынес приговор жителям Кузбасса, которые похитили 13-летнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, между школьником и его похитителями возникла ссора. После этого двое оппонентов бросили ребенка в багажник и привезли в безлюдное место, где избили его и надругались.

Затем мужчины привезли его в деревню Новоягодное, там они продолжили истязать пострадавшего. В какой-то момент они бросили мальчика на месте и скрылись.

Вскоре подозреваемых задержали, в их отношении возбудили уголовное дело.

«По ходатайству следователя на период следствия судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигурантов к 16 и четырем годам лишения свободы, в зависимости от их роли и совершенных преступлений. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима. У них также конфисковали машину в доход государства.

Ранее сообщалось, россиянин надругался над младенцем и был арестован.