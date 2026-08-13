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Общество

Почти 40% территории Евросоюза охвачены засухой

Euractiv: на 38% территории ЕС наблюдается засуха
Albert Llop/NurPhoto/Reuters

На 38% территории Евросоюза установилась засуха, сообщил портал Euractiv.

По его информации, этот показатель включает 14,8% пахотных земель и 14,5% лесов. Засуха прежде всего наблюдается в Западной Европе на фоне лесных пожаров, экстремальной жары и отсутствия осадков.

Как отмечает Euractiv, засуха оказывает сильное влияние на животноводческий сектор на всей территории ЕС. Фермеры вынуждены использовать зимние запасы кормов из-за высохших пастбищ и поврежденных посевов кормовых культур.

Пострадали самые разные отрасли — от производства оливкового масла и вина до основных кормовых культур — кукурузы и подсолнечника.

10 августа немецкое издание Spiegel сообщало, что экстремальная жара и засуха, охватившие значительную часть Европы этим летом, могут свести на нет ожидаемый экономический рост Евросоюза в 2026 году.

Вызванные жарой нарушения в экономике могут сократить валовой внутренний продукт ЕС примерно на 1%, что эквивалентно потерям в размере около €180 млрд. Основным фактором называется снижение производительности труда, которое, по оценкам, уменьшит ВВП на 0,6%.

Ранее река Луара во Франции обмелела до критического уровня.

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