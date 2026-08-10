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Бизнес

Экстремальная жара может обнулить экономический рост Европы

Triodos: экстремальная жара угрожает свести на нет ожидаемый рост экономики ЕС
Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Экстремальная жара и засуха, охватившие значительную часть Европы этим летом, могут свести на нет ожидаемый экономический рост Евросоюза в 2026 году. Об этом говорится в исследовании нидерландского банка Triodos, специализирующегося на финансировании устойчивых проектов, которое цитирует Spiegel.

Согласно докладу, вызванные жарой нарушения в экономике могут сократить валовой внутренний продукт ЕС примерно на 1%, что эквивалентно потерям в размере около €180 млрд. Основным фактором называется снижение производительности труда, которое, по оценкам, уменьшит ВВП на 0,6%.

Особенно сильно пострадает сельское хозяйство, где производство, по прогнозам банка, упадет на 3–7%. Кроме того, последствия жары усугубляются ростом цен на продовольствие, ограничениями в генерации электроэнергии и повышением тарифов на нее, а также нарушениями в работе автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта.

Наибольший удар ожидает Францию, где повторяющиеся волны жары могут снизить ВВП примерно на 1,4%, что приведет к сокращению экономики страны по итогам года на 0,6%. Значительные потери прогнозируются также для Италии, Испании и Бельгии. Меньше пострадают страны, которые столкнулись с более краткими периодами аномально жарких дней, — например, Польша.

Европейская комиссия прогнозировала рост экономики Евросоюза в 2026 году на уровне 1,1%, а Международный валютный фонд оценивал перспективы еврозоны в 0,9%.

Ранее река Луара во Франции обмелела до критического уровня.

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