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Проблемы с бензином в России
Общество

Мужчина избил жену и заперся с ней в квартире в Новосибирске

В Новосибирске мужчина избил жену и заперся с ней в квартире
Shutterstock/evgeniykleymenov

В Новосибирске мужчина избил свою жену, а затем заперся с ней в квартире. Об этом сообщает пресс-служба МКУ Служба аварийно-спасательных работ.

Инцидент произошел на улице Балтийской. Между супругами разгорелся серьезный конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене тяжелую травму головы, а затем заперся с пострадавшей в квартире. Женщине требовалась медицинская помощь, однако на стук полицейских никто не реагировал.

Прибывшие на место происшествия спасатели шанцевым инструментом взломали входную дверь. Войдя внутрь, они обнаружили большое количество следов крови. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи для срочной госпитализации, ее супругу тоже потребовалась помощь — у него были порезы пальцев. Сотрудники экстренных служб обработали раны и наложили бинты, а затем передали его полиции.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин пытался отравить газом спящую супругу.

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