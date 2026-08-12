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Общество

Пьяный россиянин пытался отравить газом спящую супругу

В Бердске мужчину заподозрили в попытке отравить газом спящую жену
Shutterstock

В Бердске 49-летнего мужчину заподозрили в попытке отравить газом 49-летнюю спящую супругу. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 10 августа. По версии правоохранителей, все началось с того, что пьяный мужчина поссорился с супругой. После конфликта женщина уснула, а муж тем временем присоединил шланг к газовой трубе, протянул его в спальню к изголовью кровати и открыл подачу природного газа. Женщина проснулась и сумела сама выбраться на улицу, ей оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ. Стражи порядка задержали подозреваемого, вскоре ему предъявят обвинение. Следствие планирует просить суд об аресте фигуранта, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Калуге мужчина под наркотиками изрезал ножом сестру и соседку и устроил поджог.

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